Слободчиков Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1965
Сын: Слободчиков Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Слободчикова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Слободчикова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акбарова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Слободчикова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акбарова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Слободчикова Ольга Александровна
Смерть
Неизвестно