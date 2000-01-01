Слободчиков Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слободчиков Николай Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1965

Сын: Слободчиков Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Слободчикова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Слободчикова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акбарова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Слободчикова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акбарова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Слободчикова Ольга Александровна

Смерть
Неизвестно
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