Александр Поликарпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр Поликарпович

Место рождения

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Поликарп Иванович

Мать: не указана

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1727

Сын: Артем Александрович

Мать ребёнка: Татьяна Федоровна

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1739

Сын: Макар Александрович

Мать ребёнка: Татьяна Федоровна

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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