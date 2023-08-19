Александр Поликарпович
Место рождения
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Поликарп Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Сын: Артем Александрович
Мать ребёнка: Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1739
Сын: Макар Александрович
Мать ребёнка: Татьяна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Федоровна
Смерть
Неизвестно