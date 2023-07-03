Овчинникова Александра Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Александра Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1917

Сын: Овчинников Виктор Иванович

Отец ребёнка: Овчинников Иван Евсеевич

Рождение ребёнка
27.05.1927

Сын: Овчинников Валентин Иванович

Отец ребёнка: Овчинников Иван Евсеевич

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно