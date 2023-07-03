Овчинникова Александра Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1917
Сын: Овчинников Виктор Иванович
Отец ребёнка: Овчинников Иван Евсеевич
Рождение ребёнка
27.05.1927
Сын: Овчинников Валентин Иванович
Отец ребёнка: Овчинников Иван Евсеевич
Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно