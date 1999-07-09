Дәминов Ринат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дәминов Фәрид
Мать: Дәминова Саимә
Рождение ребёнка
29.05.1987
Сын: Дәминов Руслан
Мать ребёнка: Дәминова Алёна
Рождение ребёнка
08.12.1988
Сын: Дәминов Тимур
Мать ребёнка: Дәминова Алёна
Рождение ребёнка
16.12.1993
Сын: Дәминов Марат
Мать ребёнка: Дәминова Алёна
Рождение ребёнка
09.07.1999
Дочь: Дәминова Ригина
Мать ребёнка: Дәминова Алёна