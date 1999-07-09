Дәминов Ринат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дәминов Ринат

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дәминов Фәрид

Мать: Дәминова Саимә

Рождение ребёнка
29.05.1987

Сын: Дәминов Руслан

Мать ребёнка: Дәминова Алёна

Рождение ребёнка
08.12.1988

Сын: Дәминов Тимур

Мать ребёнка: Дәминова Алёна

Рождение ребёнка
16.12.1993

Сын: Дәминов Марат

Мать ребёнка: Дәминова Алёна

Рождение ребёнка
09.07.1999

Дочь: Дәминова Ригина

Мать ребёнка: Дәминова Алёна

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