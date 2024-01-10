Шагалиева Минжихан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Шагалиев Миннебек
Отец ребёнка: Шагалиев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шагалиев ?
д.Аптекаш РТ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шагалиев ?
д.Байряка-Тамак
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шагалиев ?
Смерть
Неизвестно
д. Аптекаш РТ
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
д. Аптекаш РТ