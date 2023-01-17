Войтишкина (Иванова) Стефанида Парфенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До ?.05.1873
Рождение ребёнка
03.01.1874
Сын: Войтишкин Василий (Василь) Николаевич
Отец ребёнка: Войтишкин Николай Лаврентьевич
Рождение ребёнка
05.08.1883
Сын: Войтишкин Пимен Николаевич
Отец ребёнка: Войтишкин Николай Лаврентьевич
Рождение ребёнка
17.12.1886
Сын: Войтишкин Севастиан Николаевич
Отец ребёнка: Войтишкин Николай Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Войтишкин Николай Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно