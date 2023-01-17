Войтишкина (Иванова) Стефанида Парфенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войтишкина (Иванова) Стефанида Парфенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До ?.05.1873

Муж: Войтишкин Николай Лаврентьевич

Нивки, Добрушский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
03.01.1874

Сын: Войтишкин Василий (Василь) Николаевич

Отец ребёнка: Войтишкин Николай Лаврентьевич

Нивки, Добрушский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
05.08.1883

Сын: Войтишкин Пимен Николаевич

Отец ребёнка: Войтишкин Николай Лаврентьевич

Нивки, Добрушский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
17.12.1886

Сын: Войтишкин Севастиан Николаевич

Отец ребёнка: Войтишкин Николай Лаврентьевич

Нивки, Добрушский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Войтишкин Николай Лаврентьевич

Нивки, Добрушский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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