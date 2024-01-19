Пугачева (Тихонова) Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1918
Отец: Тихонов Федор Тихонович
Мать: Тихонова Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Александровна
Отец ребёнка: Пугачев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пугачев Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Пугачев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пугачев Александр
Смерть
Неизвестно