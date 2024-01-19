Пугачева (Тихонова) Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугачева (Тихонова) Татьяна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1918

Отец: Тихонов Федор Тихонович

Мать: Тихонова Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Александровна

Отец ребёнка: Пугачев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пугачев Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Пугачев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугачев Александр

Смерть
Неизвестно
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