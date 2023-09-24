Сорокин Ярослав Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокин Ярослав Вячеславович

Сорокин Ярослав Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1992 г.р.

Мать

1992 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сорокин Вячеслав Андреевич

Мать: Сорокина Иванна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close