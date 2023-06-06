Фатхуллина (Фатхуллина) Махубзямал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Биктимирова Галия
Отец ребёнка: Бикмухаметов Биктимир
Рождение ребёнка
1871
Сын: Биктимиров Ахмат
Отец ребёнка: Бикмухаметов Биктимир
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Бикмухаметов Биктимир
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Биклянь
Смерть
1838