Фатхуллина (Фатхуллина) Махубзямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатхуллина (Фатхуллина) Махубзямал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1838

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Биктимирова Галия

Отец ребёнка: Бикмухаметов Биктимир

Рождение ребёнка
1871

Сын: Биктимиров Ахмат

Отец ребёнка: Бикмухаметов Биктимир

Рождение ребёнка
1873

Сын: Биктимиров Ахматгарай

Отец ребёнка: Бикмухаметов Биктимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бикмухаметов Биктимир

Место жительства
Неизвестно
Биклянь
Смерть
1838