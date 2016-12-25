Гончаров Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаров Владимир Александрович

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Место рождения

Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край

Дата рождения

11.06.1955

Дата смерти

25.12.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
25.12.2016
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