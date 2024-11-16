Куляпин Яков Алексеевич
Место рожденияАстраханский уезд Подгорная слобода
Дата рождения1773
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Куляпин Алексей Вавилович
Мать: не указана
Астраханский уезд Подгорная слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куляпина Лукерья
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: не указана
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
1818
Сын: Куляпин Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Куляпина Лукерья
Смерть
1828