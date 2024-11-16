Куляпин Яков Алексеевич 1773 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куляпин Яков Алексеевич

Место рождения

Астраханский уезд Подгорная слобода

Дата рождения

1773

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Куляпин Алексей Вавилович

Мать: не указана

Астраханский уезд Подгорная слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куляпина Лукерья

Рождение ребёнка
1792

Сын: Куляпин Филип Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Куляпин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Куляпин Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Куляпина Лукерья

Смерть
1828

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