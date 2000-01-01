Трегубов Данила Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1745
Дата смерти1816
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1774
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1776
Сын: Трегубов (олешин) Алексей Данилов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1816