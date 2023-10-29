Лупандин Андрей Борисович
Место рожденияГ. Пронск
Дата рождения14.06.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Г. Пронск
Рождение ребёнка
22.11.2009
Дочь: Лупандина Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Лупандина Наталья Игоревна
Г. Рязань
Рождение ребёнка
04.10.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лупандина Наталья Игоревна
Г. Рязань
Бракосочетание
Неизвестно