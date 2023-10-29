Лупандин Андрей Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛупандин Андрей Борисович

Лупандин Андрей Борисович

Место рождения

Г. Пронск

Дата рождения

14.06.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1984 г.р.

Дети

2009 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Г. Пронск
Рождение ребёнка
22.11.2009

Дочь: Лупандина Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Лупандина Наталья Игоревна

Г. Рязань
Рождение ребёнка
04.10.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лупандина Наталья Игоревна

Г. Рязань
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лупандина Наталья Игоревна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close