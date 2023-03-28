Перышкин Яков Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерышкин Яков Ильич

Перышкин Яков Ильич

avatar

Место рождения

д.Комаровка при р.Барыш, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илья

Мать: не указана

д.Комаровка при р.Барыш, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Симбирская губерния, Сызранский уезд, д.Комаровка (удельная) №-1589 Приход: село Головцево, Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
11.07.1861 ст.

Сын: Перышкин Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Перышкина Наталья Ефимовна

№-27м
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перышкин Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перышкин Антон Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перышкина Наталья Ефимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close