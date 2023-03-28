Перышкин Яков Ильич
Место рожденияд.Комаровка при р.Барыш, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: Илья
Мать: не указана
д.Комаровка при р.Барыш, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Симбирская губерния, Сызранский уезд, д.Комаровка (удельная) №-1589 Приход: село Головцево, Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
11.07.1861 ст.
Сын: Перышкин Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Перышкина Наталья Ефимовна
№-27м
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно