Геллерт Гриндевальд 1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Геллерт Гриндевальд

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Себастьян Гриндевальд

Мать: Кассиопея Гриндевальд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вильгельм Гриндевальд

Мать ребёнка: Винда Розье

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кристиан Александр Баскервиль (Гриндевальд)

Мать ребёнка: Элионор Гриндевальд (Шнайдер)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Винда Розье

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Элионор Гриндевальд (Шнайдер)

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