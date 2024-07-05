Геллерт Гриндевальд
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Себастьян Гриндевальд
Мать: Кассиопея Гриндевальд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Винда Розье
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кристиан Александр Баскервиль (Гриндевальд)
Мать ребёнка: Элионор Гриндевальд (Шнайдер)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Винда Розье
Бракосочетание
Неизвестно