Рыжеволов Афанас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыжеволов Афанас

Рыжеволов Афанас

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1961

Дочь: Якунина Наталья Афанасьевна

Мать ребёнка: Рыжеволова Любовь Васильевна

Гиагинская, Гиагинский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжеволов Сергей Афанасьевич

Мать ребёнка: Рыжеволова Любовь Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжеволова Любовь Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close