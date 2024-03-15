Рыжеволов Афанас
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.04.1961
Дочь: Якунина Наталья Афанасьевна
Мать ребёнка: Рыжеволова Любовь Васильевна
Гиагинская, Гиагинский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыжеволов Сергей Афанасьевич
Мать ребёнка: Рыжеволова Любовь Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно