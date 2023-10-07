Милешин Фёдор Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милешин Фёдор Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.05.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Милешина Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федотова Любовь Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурлина Елизавета Ивановна

Смерть
Неизвестно
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