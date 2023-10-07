Милешин Фёдор Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.05.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Милешина Татьяна Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федотова Любовь Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно