Лащинский Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лащинский Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1833 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Лащинский Александр Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Лащинский Сергей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
1910
Шостка (http://kir5.blog.net.ua/2015/06/16/sadova-vulytsya-1832-1919/)
У 1910 році приставом (в Шостке) (полицейский пристав (участковый) Глуховского полицейского управления) призначили Михайла Олександровича Лащинського, кол.ас. [186, 81], який перебував на цій посаді ш... Показать все
Смерть
Неизвестно
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