Лащинский Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Лащинский Александр Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Лащинский Сергей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
1910
Шостка (http://kir5.blog.net.ua/2015/06/16/sadova-vulytsya-1832-1919/)
У 1910 році приставом (в Шостке) (полицейский пристав (участковый) Глуховского полицейского управления) призначили Михайла Олександровича Лащинського, кол.ас. [186, 81], який перебував на цій посаді ш... Показать все
Смерть
Неизвестно