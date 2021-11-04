Котова Ирина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1909
Дата смерти15.08.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1935
Дочь: Ткачева Мария Арефьевна
Отец ребёнка: Котов Арефий Потапович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фома
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Котов Арефий Потапович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалевская Серафима Арефьевна
Отец ребёнка: Котов Арефий Потапович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лепехова Марья Арефьевна
Отец ребёнка: Котов Арефий Потапович
Смерть
15.08.1986