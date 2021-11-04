Котова Ирина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Ирина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1909

Дата смерти

15.08.1986

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1935

Дочь: Ткачева Мария Арефьевна

Отец ребёнка: Котов Арефий Потапович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фома

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Анатолий Арефьевич

Отец ребёнка: Котов Арефий Потапович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалевская Серафима Арефьевна

Отец ребёнка: Котов Арефий Потапович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лепехова Марья Арефьевна

Отец ребёнка: Котов Арефий Потапович

Смерть
15.08.1986
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