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Серна Полина Александровна
Серна Полина Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.10.2008
Пол
Женский
Отец
Серна Александр Николаевич
1975 г.р.
Мать
Серна Наталья Викторовна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.2008
Отец:
Серна Александр Николаевич
Мать:
Серна Наталья Викторовна
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