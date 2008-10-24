Серна Полина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серна Полина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.2008

Пол

Женский

Отец

1975 г.р.

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.2008

Отец: Серна Александр Николаевич

Мать: Серна Наталья Викторовна

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