Пименова Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.10.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.03.1939
Дочь: Гладкова (Пименова) Валентина Захаровна
Отец ребёнка: Пименов Захар Иванович
Смерть
11.10.1959
старческая дряхлость