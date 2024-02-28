Пименова Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пименова Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.10.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пименов Захар Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пименов Захар Иванович

Рождение ребёнка
02.03.1939

Дочь: Гладкова (Пименова) Валентина Захаровна

Отец ребёнка: Пименов Захар Иванович

Смерть
11.10.1959
старческая дряхлость

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