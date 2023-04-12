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Погодин Иван Мануилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1875

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Погодин Мануил (Максим) Елисеевич

Мать: Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погодин Иван Иванович

Мать ребёнка: Погодина Устинья Трофимовна

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погодин Даниил Иванович

Мать ребёнка: Погодина Устинья Трофимовна

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погодин Никита Иванович

Мать ребёнка: Погодина Устинья Трофимовна

Смерть
1875
Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
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