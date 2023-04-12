Погодин Иван Мануилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1875
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Погодин Мануил (Максим) Елисеевич
Мать: Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Погодина Устинья Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Погодина Устинья Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Погодина Устинья Трофимовна
Смерть
1875