Воробьёва Мелания Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва Мелания Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1901

Сын: Воробьёв Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Воробьёв Алексей Алексеевич

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв Алексей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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