Маслаков Егор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти17.02.1994
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Маслаков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1933
Сын: Маслаков Анатолий Егорович
Мать ребёнка: Маслакова Ольга Васильевна
Богородицкое, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свинцова Раиса Егоровна
Мать ребёнка: Маслакова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шилова Валентина Егоровна
Мать ребёнка: Маслакова Ольга Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.02.1994
Липецк, город Липецк, Липецкая область