Маслаков Егор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаслаков Егор Иванович

Маслаков Егор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

17.02.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Маслаков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1933

Сын: Маслаков Анатолий Егорович

Мать ребёнка: Маслакова Ольга Васильевна

Богородицкое, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свинцова Раиса Егоровна

Мать ребёнка: Маслакова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шилова Валентина Егоровна

Мать ребёнка: Маслакова Ольга Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслакова Ольга Васильевна

Смерть
17.02.1994
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close