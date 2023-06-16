Компанец (Рахмалина) Танзиля Кашкеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Компанец (Рахмалина) Танзиля Кашкеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1957

Отец: Рахмалин Кашкен

Мать: Мингулова Роза Хатыповна

Рождение ребёнка
23.02.1978

Дочь: Данилова Зинаида Евгеньевна

Отец ребёнка: Компанец Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
11.04.1980

Дочь: Ряполова Наталья Евгеньевна

Отец ребёнка: Компанец Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
14.06.1983

Дочь: Марченко Татьяна Евгеньевна

Отец ребёнка: Компанец Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
29.10.1984

Дочь: Чумакова Светлана Евгеньевна

Отец ребёнка: Компанец Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
13.05.1990

Сын: Компанец Дмитрий Евгеньевич

Отец ребёнка: Компанец Евгений Васильевич