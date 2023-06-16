Компанец (Рахмалина) Танзиля Кашкеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
09.01.1957
Отец: Рахмалин Кашкен
Мать: Мингулова Роза Хатыповна
Рождение ребёнка
23.02.1978
Дочь: Данилова Зинаида Евгеньевна
Отец ребёнка: Компанец Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
11.04.1980
Дочь: Ряполова Наталья Евгеньевна
Отец ребёнка: Компанец Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
14.06.1983
Дочь: Марченко Татьяна Евгеньевна
Отец ребёнка: Компанец Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
29.10.1984
Дочь: Чумакова Светлана Евгеньевна
Отец ребёнка: Компанец Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
13.05.1990
Сын: Компанец Дмитрий Евгеньевич
Отец ребёнка: Компанец Евгений Васильевич