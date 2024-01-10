Литвина Ериминия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвина Ериминия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Фрида

Отец ребёнка: Литвин Израиль

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Хася

Отец ребёнка: Литвин Израиль

Рождение ребёнка
1886

Сын: Литвин Борис (Берг)

Отец ребёнка: Литвин Израиль

БМАССР Верхнеудинский р-н, с. Зырянск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвин Израиль

Смерть
Неизвестно
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