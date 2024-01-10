Литвина Ериминия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Фрида
Отец ребёнка: Литвин Израиль
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Хася
Отец ребёнка: Литвин Израиль
Рождение ребёнка
1886
Сын: Литвин Борис (Берг)
Отец ребёнка: Литвин Израиль
БМАССР Верхнеудинский р-н, с. Зырянск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Литвин Израиль
Смерть
Неизвестно