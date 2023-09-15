Тромпетер (Гловацкая) Софья Степановна
Место рожденияLutsk, Volyn Oblast Ukraine
Дата рожденияОколо 1882
Дата смерти?.12.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Lutsk, Volyn Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
24.05.1905
Дочь: Августа Федоровна
Отец ребёнка: Тромпетер Теодор-Адельберт (Федор) Людвигович (Львович)
Рождение ребёнка
?.02.1910
Сын: Тромпеттер Валентин
Отец ребёнка: Тромпетер Теодор-Адельберт (Федор) Людвигович (Львович)
Рождение ребёнка
12.06.1912
Дочь: Ираида Федоровна
Отец ребёнка: Тромпетер Теодор-Адельберт (Федор) Людвигович (Львович)
Одесса, Одеська область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.12.1969
Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область