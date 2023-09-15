Тромпетер (Гловацкая) Софья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тромпетер (Гловацкая) Софья Степановна

Место рождения

Lutsk, Volyn Oblast Ukraine

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

?.12.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Lutsk, Volyn Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
24.05.1905

Дочь: Августа Федоровна

Отец ребёнка: Тромпетер Теодор-Адельберт (Федор) Людвигович (Львович)

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
?.02.1910

Сын: Тромпеттер Валентин

Отец ребёнка: Тромпетер Теодор-Адельберт (Федор) Людвигович (Львович)

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
12.06.1912

Дочь: Ираида Федоровна

Отец ребёнка: Тромпетер Теодор-Адельберт (Федор) Людвигович (Львович)

Одесса, Одеська область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.12.1969
Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
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