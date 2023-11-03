Вязмина1, Зензина 2 Фекла Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Вязмин Иван Никонов
Отец ребёнка: Вязмин Николай (Никон?)
Рождение ребёнка
Около 1768
Отец ребёнка: Вязмин Николай (Никон?)
Бракосочетание
Около 18.01.1772
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Никонова
Отец ребёнка: Вязмин Николай (Никон?)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно