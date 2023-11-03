Вязмина1, Зензина 2 Фекла Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вязмина1, Зензина 2 Фекла Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Вязмин Иван Никонов

Отец ребёнка: Вязмин Николай (Никон?)

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Вязмин Матвей Никонов

Отец ребёнка: Вязмин Николай (Никон?)

Бракосочетание
Около 18.01.1772

Муж: Зензин Афанасий Ильин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Никонова

Отец ребёнка: Вязмин Николай (Никон?)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вязмин Николай (Никон?)

Смерть
Неизвестно
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