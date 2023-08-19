Севостьянов Олег Викторович
Место рождения
Дата рождения03.10.1966
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1966
Призыв на военную службу
24.10.1984
Демобилизация
27.09.1986
Рождение ребёнка
25.12.1988
Сын: Севостьянов Артём Олегович
Мать ребёнка: Севостьянова Елена Владимировна
Бракосочетание
1988
Рождение ребёнка
06.09.1991
Сын: Севостьянов Данил Олегович
Мать ребёнка: Севостьянова Елена Владимировна
Развод
13.12.2004
Рождение ребёнка
18.12.2004
Сын: Севостьянов Юрий Олегович
Мать ребёнка: Севостьянова Алёна Валерьевна
Бракосочетание
12.01.2005
Место жительства
29.04.2005
Рождение ребёнка
24.02.2010
Сын: Севостьянов Елисей Олегович
Мать ребёнка: Севостьянова Алёна Валерьевна
Место жительства
17.01.2023
Третья Падь, Корсаковский, Сахалинская область