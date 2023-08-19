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Севостьянов Олег Викторович

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Место рождения

Белогорск, город Белогорск, Амурская область

Дата рождения

03.10.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1966

Отец: Севостьянов Виктор Васильевич

Мать: Севостьянова Екатерина Анатольевна

Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Призыв на военную службу
24.10.1984
Пограничный, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Демобилизация
27.09.1986
Пограничный, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
25.12.1988

Сын: Севостьянов Артём Олегович

Мать ребёнка: Севостьянова Елена Владимировна

Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Бракосочетание
1988

Жена: Севостьянова Елена Владимировна

Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
06.09.1991

Сын: Севостьянов Данил Олегович

Мать ребёнка: Севостьянова Елена Владимировна

Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Развод
13.12.2004

Жена: Севостьянова Елена Владимировна

Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
18.12.2004

Сын: Севостьянов Юрий Олегович

Мать ребёнка: Севостьянова Алёна Валерьевна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Бракосочетание
12.01.2005

Жена: Севостьянова Алёна Валерьевна

Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Место жительства
29.04.2005
Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
24.02.2010

Сын: Севостьянов Елисей Олегович

Мать ребёнка: Севостьянова Алёна Валерьевна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Место жительства
17.01.2023
Третья Падь, Корсаковский, Сахалинская область
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