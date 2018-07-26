Елисеева (Моторина) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева (Моторина) Светлана

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Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1944

Дата смерти

26.07.2018

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1951 г.р.
1945 г.р.

Дети

1978 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1944

Отец: Моторин Николай

Мать: Моторина Anchen

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
21.04.1975

Муж: Елисеев Алексей

Рождение ребёнка
21.03.1978

Сын: Елисеев Алексей

Отец ребёнка: Елисеев Алексей

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
08.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елисеев Алексей

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ломовцев Геннадий Алексеевич

Смерть
26.07.2018
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
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