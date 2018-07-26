Елисеева (Моторина) Светлана
Место рождения
Дата рожденияОколо 1944
Дата смерти26.07.2018
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1944
Отец: Моторин Николай
Мать: Моторина Anchen
Бракосочетание
21.04.1975
Муж: Елисеев Алексей
Рождение ребёнка
21.03.1978
Сын: Елисеев Алексей
Отец ребёнка: Елисеев Алексей
Рождение ребёнка
08.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елисеев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.07.2018