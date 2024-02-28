Кукин Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения22.12.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1892
Отец: Кукин Василий Иванович
Рождение ребёнка
15.12.1919
Мать ребёнка: Кукина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Кукина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кукина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кукина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
29.11.1937
Дочь: Виноградова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Кукина Мария Алексеевна
Смерть
Неизвестно