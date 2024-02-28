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Кукин Иван Васильевич

Место рождения

Черемошник, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

22.12.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1919 г.р.
1922 г.р.
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Скрыто настройками приватности
1937 г.р.

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1892

Отец: Кукин Василий Иванович

Мать: Кукина Екатерина Петровна

Черемошник, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.12.1919

Сын: Кукин Николай Иванович

Мать ребёнка: Кукина Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Кукин Василий Иванович

Мать ребёнка: Кукина Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кукина Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кукина Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
29.11.1937

Дочь: Виноградова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Кукина Мария Алексеевна

Черемошник, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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