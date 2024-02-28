Батыршах
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
23.12.1876
Сын: Ахмадшах
Мать ребёнка: Сабира Мухамедшариф Кызы
Рождение ребёнка
23.03.1897
Сын: Гадылшах
Мать ребёнка: Ахлкамал Мухтар Кызы
Рождение ребёнка
25.06.1898
Мать ребёнка: Ахлкамал Мухтар Кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ахлкамал Мухтар Кызы
Смерть
Неизвестно