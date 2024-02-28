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Батыршах

Место рождения

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Тазетдин

Мать: ?

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.12.1876

Сын: Ахмадшах

Мать ребёнка: Сабира Мухамедшариф Кызы

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.03.1897

Сын: Гадылшах

Мать ребёнка: Ахлкамал Мухтар Кызы

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.06.1898

Сын: Ахмадулла Батырша Улы

Мать ребёнка: Ахлкамал Мухтар Кызы

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахлкамал Мухтар Кызы

Смерть
Неизвестно
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