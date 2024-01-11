Суляев Асяй — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суляев Асяй

Место рождения

д.Парша (Тукай) Васильсурского уезда Нижегородской губ

Дата рождения

1696

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: Мурзаев Суляй

Мать: не указана

д.Парша (Тукай) Васильсурского уезда Нижегородской губ
Рождение ребёнка
1736

Сын: Асяпов Биккул

Мать ребёнка: не указана

д.Парша (Тукай) Васильсурского уезда Нижегородской губ
Смерть
Неизвестно
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