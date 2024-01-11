Суляев Асяй
Место рожденияд.Парша (Тукай) Васильсурского уезда Нижегородской губ
Дата рождения1696
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Отец: Мурзаев Суляй
Мать: не указана
д.Парша (Тукай) Васильсурского уезда Нижегородской губ
Рождение ребёнка
1736
Сын: Асяпов Биккул
Мать ребёнка: не указана
д.Парша (Тукай) Васильсурского уезда Нижегородской губ
Смерть
Неизвестно