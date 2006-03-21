Гусева Светлана Валериевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусева Светлана Валериевна

Гусева Светлана Валериевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.2006

Сын: Горюнов Юлиан Станиславович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.08.2011

Сын: Горюнов Родион Станиславович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.04.2015

Сын: Горюнов Ростислав Станиславович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close