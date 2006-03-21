Гусева Светлана Валериевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.2006
Сын: Горюнов Юлиан Станиславович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.08.2011
Сын: Горюнов Родион Станиславович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.04.2015
Сын: Горюнов Ростислав Станиславович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности