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Феоктистова Прасковья Григорьевна

Место рождения

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

08.01.1884

Пол

Женский

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Место
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Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Феоктистова (Афиногенова) Наталья Афиногеновна

Отец ребёнка: Феоктистов Афиноген Феоктистович

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Феоктистов (Афиногенов) Мартын Афиногенович

Отец ребёнка: Феоктистов Афиноген Феоктистович

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.05.1860

Дочь: Феоктистова (Афиногенова) Ирина Афиногеновна

Отец ребёнка: Феоктистов Афиноген Феоктистович

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феоктистов Афиноген Феоктистович

Смерть
08.01.1884
Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область