Феоктистова Прасковья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти08.01.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Феоктистова (Афиногенова) Наталья Афиногеновна
Отец ребёнка: Феоктистов Афиноген Феоктистович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Феоктистов (Афиногенов) Мартын Афиногенович
Отец ребёнка: Феоктистов Афиноген Феоктистович
Рождение ребёнка
10.05.1860
Дочь: Феоктистова (Афиногенова) Ирина Афиногеновна
Отец ребёнка: Феоктистов Афиноген Феоктистович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.01.1884