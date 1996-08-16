Исаев Михаил
Место рождениядер. 4 -я Алексеевка Тамбовская обл,Russian Federation
Дата рождения12.11.1922
Дата смерти16.08.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1922
Отец: Исаев Артём
Мать: Пелагея
дер. 4 -я Алексеевка Тамбовская обл,Russian Federation
Рождение ребёнка
26.08.1952
Сын: Исаев Александр
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
25.12.1956
Сын: Исаев Василий
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Смерть
16.08.1996
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область