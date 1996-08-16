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Исаев Михаил

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Место рождения

дер. 4 -я Алексеевка Тамбовская обл,Russian Federation

Дата рождения

12.11.1922

Дата смерти

16.08.1996

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1922

Отец: Исаев Артём

Мать: Пелагея

дер. 4 -я Алексеевка Тамбовская обл,Russian Federation
Рождение ребёнка
26.08.1952

Сын: Исаев Александр

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
25.12.1956

Сын: Исаев Василий

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Смерть
16.08.1996
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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