Спиридонова Мария Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1956
Сын: Спиридонов Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Спиридонов Николай Павлович
Сюльта, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1960
Сын: Спиридонов Юрий Николаевич
Отец ребёнка: Спиридонов Николай Павлович
Рождение ребёнка
30.03.1964
Дочь: Спиридонова Алефтина Николаевна
Отец ребёнка: Спиридонов Николай Павлович
Рождение ребёнка
?.01.1973
Сын: Спиридонов Александи Николаевич
Отец ребёнка: Спиридонов Николай Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Олег Николаевич
Отец ребёнка: Спиридонов Николай Павлович