Спиридонова Мария Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпиридонова Мария Гавриловна

Спиридонова Мария Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.?

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1956

Сын: Спиридонов Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Спиридонов Николай Павлович

Сюльта, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1960

Сын: Спиридонов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Спиридонов Николай Павлович

Рождение ребёнка
30.03.1964

Дочь: Спиридонова Алефтина Николаевна

Отец ребёнка: Спиридонов Николай Павлович

Рождение ребёнка
?.01.1973

Сын: Спиридонов Александи Николаевич

Отец ребёнка: Спиридонов Николай Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Олег Николаевич

Отец ребёнка: Спиридонов Николай Павлович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close