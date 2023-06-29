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Чавгун Игорь Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЖБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1969

Отец: Чавгун Иван Ильич

Мать: Чавгун Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
25.03.2008

Дочь: Чавгун Алена Игоревна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.07.2009

Сын: Чавгун Владислав Игоревич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.03.2011

Дочь: Чавгун Мирослава Игоревна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.06.2012

Сын: Чавгун Ростислав Игоревич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.05.2016

Дочь: Чавгун Святослава Игоревна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности