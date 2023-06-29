Чавгун Игорь Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1969
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1969
Отец: Чавгун Иван Ильич
Мать: Чавгун Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
25.03.2008
Дочь: Чавгун Алена Игоревна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.07.2009
Сын: Чавгун Владислав Игоревич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.03.2011
Дочь: Чавгун Мирослава Игоревна
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Рождение ребёнка
08.06.2012
Сын: Чавгун Ростислав Игоревич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.05.2016
Дочь: Чавгун Святослава Игоревна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности