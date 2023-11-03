Степанова Евдокия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смерти17.06.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Степанов Евгений Максимов
Отец ребёнка: Степанов Максим Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Бабаковская 1, Борисова 2 Феврония Максимова
Отец ребёнка: Степанов Максим Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Иванова Ефросинья Максимовна
Отец ребёнка: Степанов Максим Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Карташева Мария Максимова
Отец ребёнка: Степанов Максим Тимофеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Созонова? Елизавета Максимова
Отец ребёнка: Степанов Максим Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.06.1873