Степанова Евдокия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Евдокия Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

17.06.1873

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Степанов Евгений Максимов

Отец ребёнка: Степанов Максим Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Бабаковская 1, Борисова 2 Феврония Максимова

Отец ребёнка: Степанов Максим Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Иванова Ефросинья Максимовна

Отец ребёнка: Степанов Максим Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Карташева Мария Максимова

Отец ребёнка: Степанов Максим Тимофеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Созонова? Елизавета Максимова

Отец ребёнка: Степанов Максим Тимофеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Максим Тимофеев

Смерть
17.06.1873
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