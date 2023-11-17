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(Хинич) Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

Около 1941

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: Хинич Лев Лейба

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1931

Сын: Кацнельсон Леонид

Отец ребёнка: Кацнельсон Бенциан

Россия
Рождение ребёнка
1935

Сын: Кацнельсон Давид

Отец ребёнка: Кацнельсон Бенциан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кацнельсон Бенциан

Смерть
Около 1941
Причина смерти: На войне
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