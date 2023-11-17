(Хинич) Софья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1906
Дата смертиОколо 1941
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906
Отец: Хинич Лев Лейба
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1931
Сын: Кацнельсон Леонид
Отец ребёнка: Кацнельсон Бенциан
Россия
Рождение ребёнка
1935
Сын: Кацнельсон Давид
Отец ребёнка: Кацнельсон Бенциан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кацнельсон Бенциан
Смерть
Около 1941
Причина смерти: На войне