Панина (Нестерова) Анна Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панина (Нестерова) Анна Макаровна

Место рождения

Малое Ивакино, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

10.12.1911

Дата смерти

08.05.1965

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1911

Отец: Нестеров Макар

Мать: не указана

Малое Ивакино, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
16.06.1936

Сын: Панин Вячеслав Геннадьевич

Отец ребёнка: Панин Геннадий Герасимович

Рождение ребёнка
09.01.1939

Сын: Панин Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Панин Геннадий Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панин Геннадий Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Геннадьевна

Отец ребёнка: Панин Геннадий Герасимович

Смерть
08.05.1965
Выломы Малые, Морковицкая волость, Макарьевский уезд
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