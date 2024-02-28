Панина (Нестерова) Анна Макаровна
Место рождения
Дата рождения10.12.1911
Дата смерти08.05.1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1911
Отец: Нестеров Макар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1936
Сын: Панин Вячеслав Геннадьевич
Отец ребёнка: Панин Геннадий Герасимович
Рождение ребёнка
09.01.1939
Сын: Панин Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Панин Геннадий Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панин Геннадий Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Геннадьевна
Отец ребёнка: Панин Геннадий Герасимович
Смерть
08.05.1965
Выломы Малые, Морковицкая волость, Макарьевский уезд