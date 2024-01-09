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Корнеева Дарья Игоревна
Корнеева Дарья Игоревна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.04.1993
Пол
Женский
Отец
Корнеев Игорь Федорович
1968 г.р.
Мать
Корнеева (Тарасова) Елена Валентиновна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1993
Отец:
Корнеев Игорь Федорович
Мать:
Корнеева Елена Валентиновна
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