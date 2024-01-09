Корнеева Дарья Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева Дарья Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1993

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1993

Отец: Корнеев Игорь Федорович

Мать: Корнеева Елена Валентиновна

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