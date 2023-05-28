Горина Ольга Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горина Ольга Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горина Люся Михайловна

Отец ребёнка: Горин Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Горин Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горина Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Горин Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горина Нина Михайловна

Отец ребёнка: Горин Михаил Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горин Михаил Федорович