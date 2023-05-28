Горина Ольга Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горина Люся Михайловна
Отец ребёнка: Горин Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Горин Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горина Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Горин Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горина Нина Михайловна
Отец ребёнка: Горин Михаил Федорович
Бракосочетание
Неизвестно