Хлуднев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хлуднев Назар
Мать: Надежда
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Лиля
Мать ребёнка: Хлуднева Агафья
Рождение ребёнка
23.06.1916
Дочь: Хоменко Антонина (Тося)
Мать ребёнка: Хлуднева Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлуднев Павел
Мать ребёнка: Хлуднева Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлуднев Николай
Мать ребёнка: Хлуднева Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлуднев Константин
Мать ребёнка: Хлуднева Агафья
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хлуднева Агафья
Смерть
Неизвестно