Хлуднев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХлуднев Иван

Хлуднев Иван

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хлуднев Назар

Мать: Надежда

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Лиля

Мать ребёнка: Хлуднева Агафья

Рождение ребёнка
23.06.1916

Дочь: Хоменко Антонина (Тося)

Мать ребёнка: Хлуднева Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлуднев Павел

Мать ребёнка: Хлуднева Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлуднев Николай

Мать ребёнка: Хлуднева Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлуднев Константин

Мать ребёнка: Хлуднева Агафья

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлуднева Агафья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close