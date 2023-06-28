Стугровская Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стугровская Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1928

Дочь: Глушкова Поповская Людмила Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валя

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно