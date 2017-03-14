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Плешкова Александра Алексеевна
Плешкова Александра Алексеевна
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Древо
Место рождения
Томск
, город Томск, Томская область
Дата рождения
14.03.2017
Пол
Женский
Отец
Плешков Алексей Геннадьевич
1980 г.р.
Мать
Плешкова (Чучалина) Алена Александровна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.2017
Отец:
Плешков Алексей Геннадьевич
Мать:
Плешкова Алена Александровна
Томск
, город Томск, Томская область
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