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Ефимов Владимир Яковлевич

Место рождения

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Ефимов Яков Алексеевич

Мать: Ефимова Анна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.08.1860

Дочь: Васса Владимировна

Мать ребёнка: Ефимова Ирина Матвеевна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZV-HN9?i=577&cat=982408
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Мезенцева Мария Владимировна

Мать ребёнка: Ефимова Ирина Матвеевна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1866

Сын: Ефимов Андриан Владимирович

Мать ребёнка: Ефимова Ирина Матвеевна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1880

Сын: Ефимов Василий Владимирович

Мать ребёнка: Ефимова Ирина Матвеевна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Анна Владимировна

Мать ребёнка: Ефимова Ирина Матвеевна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1886

Сын: Ефимов Константин Владимирович

Мать ребёнка: Ефимова Ирина Матвеевна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Столяр- сундучник
Образование
Неизвестно
В заводской школе
Смерть
Неизвестно
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