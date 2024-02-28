Ефимов Владимир Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Ефимов Яков Алексеевич
Мать: Ефимова Анна
Рождение ребёнка
?.08.1860
Дочь: Васса Владимировна
Мать ребёнка: Ефимова Ирина Матвеевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZV-HN9?i=577&cat=982408
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Мезенцева Мария Владимировна
Мать ребёнка: Ефимова Ирина Матвеевна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Ефимов Андриан Владимирович
Мать ребёнка: Ефимова Ирина Матвеевна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Ефимов Василий Владимирович
Мать ребёнка: Ефимова Ирина Матвеевна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Анна Владимировна
Мать ребёнка: Ефимова Ирина Матвеевна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Ефимов Константин Владимирович
Мать ребёнка: Ефимова Ирина Матвеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Столяр- сундучник
Образование
Неизвестно
В заводской школе
Смерть
Неизвестно