Устинов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Устинов Тимофей
Мать: Устинова Вера Васильевна
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария
Анастасово.Чувашской АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария
Анастасово Парецкого района
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Анастасово Порецкого района