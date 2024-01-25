Устинов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1895 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Устинов Тимофей

Мать: Устинова Вера Васильевна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Анастасово.Чувашской АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Анастасово Парецкого района
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Анастасово Порецкого района
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