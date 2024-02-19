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Колесников Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Колесников Яков Сергеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Настасья Ивановна

Мать ребёнка: Колесникова ?

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Колесникова ?

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Колесникова ?

Рождение ребёнка
?.05.1834

Сын: Колесников Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Колесникова Федора Павловна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Колесников Поликарп Иванович

Мать ребёнка: Колесникова Федора Павловна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Колесников Василий Иванович

Мать ребёнка: Колесникова Федора Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Федора Павловна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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