Колесников Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Колесников Яков Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Настасья Ивановна
Мать ребёнка: Колесникова ?
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Колесникова ?
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Колесникова ?
Рождение ребёнка
?.05.1834
Сын: Колесников Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Колесникова Федора Павловна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Колесников Поликарп Иванович
Мать ребёнка: Колесникова Федора Павловна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Колесников Василий Иванович
Мать ребёнка: Колесникова Федора Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колесникова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно