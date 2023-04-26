Панкратова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1937
Дочь: Ханина Зоя Григорьевна
Отец ребёнка: Панкратов Григорий Яковлевич
Никитино, Верхнесалдинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панкратова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Панкратов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панкратов Николай
Отец ребёнка: Панкратов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панкратов Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Панкратов Григорий Яковлевич
Смерть
Неизвестно